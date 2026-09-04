CS Știința Electro Sistem Baia Mare, medalii la Campionatul Național

Sportivi de la CS Știința Electro Sistem Baia Mare au participat în Buzău la cel mai important eveniment competițional intern al sezonului: Campionatul Național de Orientare. Au fost organizate probe de sprint, medie și lungă distanță / WRE.

„Competiția s-a desfășurat în condiții tehnice și meteorologice extrem de solicitante. Proba de medie distanță a stat sub semnul unei ploi torențiale care a îngreunat simțitor vizibilitatea și avansarea pe traseu, în timp ce proba de lungă distanță a oferit o zonă palpitantă, tehnică și deosebit de dificilă”, menționează reprezentanții clubului băimărean.

Rezultatele obținute de CS Știința Electro Sistem Baia Mare

MEDIE DISTANȚĂ

locuri I: Alexandru Biro (M21E), Zsofia Ug­lar (W12), Lucia Pop (W60);

locuri II: Ianis Oros (M12), Alexandra Handro (W12), Alexandra Ro­man (W21E);

locuri III: Mihai Andrei Țînțar (M21E), Antonia Man (W20);

LUNGĂ DISTANȚĂ (WRE)

locul I: Lucia Pop (W60);

locuri II: Alexandru Biro (M21E), Zsofia Ug­lar (W12), Alexandra Roman (W21E);

locul III: Antonia Man (W20);

SPRINT

locuri II: Zsofia Ug­lar (W12), Lucia Pop (W55);

locul III: Alexandra Roman (W21E).