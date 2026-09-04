Curs de competențe digitale pentru locuitorii din Săcel

Locuitorii din Săcel au avut ocazia de a se dezvolta personal și profesional, participând la Seria 9 a programului „Competențe digitale de bază”, organizat de Uniunea Județeană (UJ) Sanitas Maramureș, în cadrul proiectului „Com­petențe pentru o viață activă”. Cursul s-a desfășurat în perioada 18–28 august 2026 și a oferit participanților posibilitatea de a-și dezvolta competențele digitale. ”Programul este destinat adulților care doresc să își îmbunătățească abili­tă­țile de utilizare a tehnologiei, prin activități practice dedicate folosirii calculatorului, a telefonului inteligent și a aplicațiilor digitale utilizate în viața de zi cu zi. Pe parcursul sesiunilor de formare, cursanții au învățat să navigheze în siguranță pe internet, să comunice eficient în mediul online, să acceseze servicii publice și private în format digital și să utilizeze aplicații utile în activitatea profesională și în viața de zi cu zi. Accentul este pus pe exerciții practice și pe dezvoltarea unor competențe care răspund cerințelor actuale ale unei societăți tot mai digitalizate.

Prin organizarea acestei noi serii, proiectul continuă să ofere oportunități concrete de învățare pentru adulții din județul Maramureș, sprijinind dezvoltarea competențelor necesare într-o societate tot mai digitalizată”, au precizat reprezentanții Sanitas Maramureș.