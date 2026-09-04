Din acest an şcolar, pe lângă poliţişti şi jandarmi, vor fi utilizate echipe canine pentru siguranţa elevilor

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat în 2 septembrie, de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ședința de lucru consacrată asigurării siguranței în unitățile de învățământ preuniversitar, în contextul pregătirilor pentru începerea anului școlar 2026–2027.

Reuniunea s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Planului Național de Acțiuni pentru Siguranță Școlară și ale Planului Național de Acțiuni pentru Combaterea Violenței în Școli, constituind un demers interinstituțional menit să consolideze măsurile de prevenire și intervenție în vederea protejării elevilor și a personalului din unitățile de învățământ.

În sala de ședințe din cadrul Prefecturii Maramureş au fost prezenți reprezentanții principalelor structuri și instituții cu atribuții în domeniul siguranței școlare la nivelul județului Maramureș: prefectul Rudolf Stauder, subprefectele Eniko Krizsanovszki şi Margareta Petruț, inspectorul şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, prof. Ioan Muntean, oficiali ai Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean „Pintea Viteazul” Maramureș, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, precum şi reprezentanţi de la Direcția de Sănătate Publică Maramureș şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș.

Reuniunea de lucru, desfășurată în sistem de videoconferință, a avut drept obiectiv evaluarea situației înregistrate în anul școlar 2025–2026, precum și identificarea principalelor riscuri și vulnerabilități susceptibile să afecteze siguranța elevilor și a personalului unităților de învă­ță­mânt în noul an școlar.

Pentru anul școlar 2026–2027, structurile Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile partenere își vor concentra eforturile asupra a cinci direcții strategice: consolidarea prezenței în teren, cu precădere în zonele identificate ca prezentând un nivel ridicat de risc; prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri, prin intensificarea acțiunilor operative și a activită­ților de informare și prevenire; creșterea gradului de siguranță rutieră, atât în proximitatea unităților de învățământ, cât și în ceea ce privește transportul școlar; protejarea minorilor împotriva tuturor formelor de victimizare, inclusiv a celor manifestate în mediul online; consolidarea măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, inclusiv a celor generate de incendii. În vederea creșterii nivelului de siguranță în unitățile de în­vă­țământ și în zonele adiacente acestora, structurile competente vor adapta dispozitivele operative în funcție de particularitățile fiecărei comunități, de vulnerabilitățile identificate și de evoluția situației operative.

Totodată, va fi dezvoltat proiectul-pilot privind utilizarea echipelor canine în zona unităților de învățământ, în funcție de situația operativă și de necesitățile identificate la nivel local.

Dispozitivele de poliție vor fi adaptate, cu precădere, în zonele caracterizate printr-un grad ridicat de risc. În același timp, activitățile de verificare a transportului școlar, precum și cele de instruire și responsabilizare a conducătorilor auto vor continua pe parcursul noului an școlar. Vor fi intensificate, de asemenea, măsurile destinate prevenirii disparițiilor de minori, traficului de persoane, victimizării copiilor și criminalității informatice, cu accent pe identificarea timpurie a factorilor de risc și pe intervenția instituțională promptă.

În anul școlar 2026–2027 vor continua campaniile și proiectele de prevenire și educație, precum „Lecția de la MAI”, „Ora de sport la Dinamo”, „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, „Vocea ta e soluția!” și „Fii pregătit!”, alături de alte inițiative derulate în parteneriat cu unitățile de învățământ, organizațiile neguvernamentale, structurile sportive și celelalte instituții partenere.

De asemenea, vor continua activitățile de control și informare preventivă, precum și exercițiile de alarmare, evacuare și pregătire pentru situații de urgență, desfășurate în unitățile de învățământ.