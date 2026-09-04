Drumul Județean de la Pasajul Italsofa până la podul de la Cătălina, în funcțiune la începutul lunii noiembrie

Șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea, s-a deplasat din nou pe șantierul Drumului Județean 182B, cel care merge de la Baia Mare la Coaș și a fost în Satu Nou de Jos, pentru a vedea cum avansează lucrările. Podul vechi de la intrarea în localitate a fost deja demolat, lucrările în Satu Nou de Jos au avansat, iar la coborârea spre Hagău se lucrează intens la stabilizarea terenului, precizează Gabriel Zetea.

„Ținta noastră este clară: în prima săptămână din noiembrie vrem să dăm complet în trafic cei aproximativ 3 kilometri de la Pasajul Italsofa până la podul de la Cătălina”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș.

Pe acest tronson sunt trei puncte importante de lucru: Podul de la intrarea în Satu Nou de Jos – Vechiul pod a fost demolat luni, 24 august și se construiește unul nou, de aproximativ 10 metri lungime și 10 metri lățime, care va permite circulația pe două benzi și va avea și trotuare. În acest moment se lucrează la fundațiile culeelor de pe cele două maluri. Urmează elevațiile, montarea grinzilor, placa și apoi sistemul rutier. Estimarea este ca între 15 și 20 octombrie podul să fie reconstruit complet. Pentru ca lucrările să afecteze cât mai puțin circulația, a fost amenajat drumul provizoriu care ocolește târgul auto și iese în centrul localității Satu Nou de Jos.

Lucrările din Satu Nou de Jos – Aici se lucrează la borduri și trotuare. Până în 20 septembrie se speră că vor fi finalizate bordurile și trotuarele.

Coborârea spre Hagău – cea mai dificilă lucrare de pe acest tronson

Aici problema este una veche: alunecările de teren și denivelările. Studiile inițiale indicau că terenul stabil ar putea fi găsit la aproximativ 5 metri adâncime. În timpul lucrărilor s-a constatat însă că, în anumite zone, trebuie coborât până la 7-8 metri. „Soluția tehnică este forarea a 250 de piloți pentru stabilizarea întregului deal. Și aici ținta este 20 octombrie. Dacă respectăm aceste termene, putem turna stratul de uzură și, în prima săptămână din noiembrie, să deschidem complet circulația de la Pasajul Italsofa până la podul de la Cătălina”, a adăugat Gabriel Zetea.

DJ 182B continuă prin Cătălina, Săcălășeni și până la Coaș. Constructorul general este OPENTRANS, iar pe primii aproximativ 3 kilometri lucrează ARL, constructorul care a realizat și pasajul de la Italsofa.