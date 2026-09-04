O monedă emisă de împăratul Traian

Exponatul lunii septembrie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș este o monedă emisă de împăratul Traian, concepută ca principal instrument de propagandă vizuală pentru evenimentele ce se desfășurau în această lună a anului în Roma antică. Piesa face parte din tezaurul monetar roman descoperit la Oarța de Sus – Ogrăzi în anii 1985-1986, de către Georgeta Maria Iuga.