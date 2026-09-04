Încă un val de asfaltări și de regularizări de râu la Repedea

Comuna Repedea a finalizat anul acesta drumuri, alte investiții, iar edilul Ioan Miculaiciuc ne spune că pregătește următorul val.

În contractare se află reabilitarea căminului cultural, urmează încă 4,2 kilometri de asfaltări pe o finanțare de situații de urgență, s-a dat ordin de începere a lucrărilor. Se adaugă regularizarea malurilor râului Repedea în zona centrală și de vărsare în Ruscova, tot pe Situații de Urgență, unde se vor face 2 kilometri de apărări de maluri. Speranța e ca lucrările să înceapă fizic în luna octombrie a acestui an.