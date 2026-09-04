Lucrări avansate la Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuş

Parcul de Specializare Inteligentă Târgu Lăpuș avansează conform etapelor stabilite, înregistrând progrese importante în dezvoltarea infrastructurii, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, cu impact pozitiv asupra dezvoltării economice a zonei, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean Maramureş.

La data de 31 iulie a fost desemnat ofertantul pentru proiectarea și execuția lucrării. Cele 5 loturi sunt concesionate, ultimele două contracte de concesiune fiind semnate la data de 11 august. În ceea ce privește accesarea finanțării de către cei 5 rezidenți, situația se prezintă astfel: un rezident a semnat contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest, 4 rezidenți se află în etapa de depunere a cererilor de finanțare. Investițiile preconizate pentru cele 5 parcele se ridică la aproximativ 21,6 milioane de euro, urmând să fie create aproximativ 179 de noi locuri de muncă.