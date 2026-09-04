Mai multe clase din Maramureş au fost relocate din lipsă de spații

Oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş au anunţat că noul an şcolar debutează cu câteva clase, relocate în alte spaţii educaţionale. Astfel, 5 clase de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” Baia Mare vor funcţiona la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare; 9 clase de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare au fost relocate la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare; elevii din 5 clase de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia Mare vor învăţa la Tabere. Situaţia e similară în cazul claselor de la Școala Gimnazială Câmpulung la Tisa care vor fi relocate la grădiniță și la școala primară (după finalizarea contestațiilor), iar 5 clase de la Școala Gimnazială „Lucian Bla­ga” Baia Mare vor funcţiona la Complexul „Lascăr Pană” – Tabere. Totodată, clase pregătitoare de la Școala Gimnazială Nr. 1 Ruscova se vor muta în altă clădire a școlii, denumită After School. În aceeaşi informare se precizează că „învățământul primar pe indice 2 de la Liceul Tehnologic Română-German Vișeu de Sus este redirecţionat în sediul Școlii Gimnaziale Nr. 4 Vișeu de Sus (structură a acesteia), iar în­vă­țământul gimnazial în indice 2 în spațiile Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” Vișeu de Sus”. Birourile administrative de la Clubul Copiilor Sighetu Marmației vor funcţiona la Liceul Tehnologic Fores­tier Sighetu Marmației.