Noi solicitări pe fond funciar, soluţionate la Prefectura Maramureş

O nouă şedinţă de fond funciar s-a desfăşurat la Prefectura Maramureş. În cadrul întâlnirii au fost validate şi invalidate mai multe cereri aferente terenurilor agricole. Au fost soluţionate două contestaţii şi analizate două dosare despăgubire.

Pe parcursul lucrărilor, membrii Comisiei au examinat cu atenție documentațiile și referatele înaintate de comisiile locale de fond funciar, evaluând, în mod riguros, atât temeiurile juridice care stau la baza solicitărilor formulate, cât și îndeplinirea condițiilor și procedurilor prevăzute de legislația specifică în materia fondului funciar. Cu această ocazie, oficialii Prefecturii au transmis mulţumiri directorului Maria-Daniela Onița-Ivașcu și întregului colectiv al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș „pentru profesionalismul, implicarea și eforturile susținute depuse în vederea emiterii și semnării unui număr de 286 de titluri de proprietate”.