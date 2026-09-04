S-au stabilit meciurile din turul 2 al Cupei României

La sediul Asociației Județene de Fotbal (AJF) Maramureș s-au stabilit, prin tragere la sorți, meciurile din turul 2 al Cupei României – faza județeană. Celor 12 câștigătoare din turul 1 li se alătură în turul 2 Avântul Bârsana, Progresul Șomcuta Mare, Iza Dragomirești și Unirea Șișești.

Programul turului 2 de Cupa României

în Maramureș

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 17.00: Atletic Lăpuș – Progresul Șomcuta Mare, ACS Satu Nou de Jos – Gloria 1999 Chechiș.

Duminică, 6 septembrie, ora 17.00: Bradul Groșii Țibleșului – Zorile Moisei, CS Comuna Mireșu Mare – FC Șișești, Recolta Săliștea de Sus – Minerul Baia Sprie, ACS Satu Nou de Jos – Gloria 1999 Chechiș, Stejarul Fersig – Iza Dragomirești, ACS Remeți 2024 – Prosport Fărcașa.

Data și ora de disputare pentru PHP Iadăra – Avântul Bârsana urmează a fi stabilite.