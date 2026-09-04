La final de august, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș (reprezentat de inspector școlar pentru învățământul primar și alternative educaționale prof. Terezia Ildiko Grama), în parteneriat cu Asociația „Toți Copiii Citesc”, Fundația Orange și ERIKS Development Partener, a derulat cu succes Școlile de vară „Poveștile care nu s-au scris niciodată” – ediția Maramureș.

Programul s-a desfășurat în cadrul Proiectului județean de dezvoltare a literației timpurii ”Învățare pentru toți în județul Maramureș” și a vizat 6 unități și structuri școlare cu statut de școală pilot: Școala Gimnazială Nr. 2 Șomcuta Mare (Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”), Școala Gimnazială „Florea Mureșanu” Suciu de Sus, Liceul Tehnologic Ocna Șugatag (Structura Sat Șugatag), Școala Gimnazială Nr. 1 Moisei (Structura „Dragoș Vodă”), precum și Structurile Pribilești și Finteușu Mic din cadrul Școlii Gimnaziale Satulung.

Timp de 5 zile, copiii cu vârsta de 5-7 ani (grupa mare, clasa pregătitoare și clasa I) au participat la ateliere intensive de literație timpurie și numerație, combinând lectura integrată (metoda ABEL), conștientizarea fonologică (Cutiile Elkonin) și interacțiunea directă cu persoane-resursă din comunitate.

Tematica generală a celor 5 zile de atelier a fost una diversă: de la explorarea tradițiilor culinare locale alături de o persoană-resursă din sat, dezvoltarea vocabularului gastronomic, redactarea colectivă a unui text (metoda ABEL) și inițierea Marii Cărți a Rețetelor, descoperirea meșteșugurilor și uneltelor specifice zonei, jocuri de numerație prin comparare de mulțimi și realizarea paginilor dedicate meseriilor până la o incursiune în poveștile de familie și sărbătorile tradiționale ale satului, exerciții de orientare spațială și completarea cărții colective cu elemente din patrimoniul local, învăţarea de zicători şi cartografierea creativă a satului de către copii, derularea atelierului de Literație în familie dedicat părinților și prezentarea festivă a Marii Cărți în fața comunității.

„Prin această inițiativă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureș reconfirmă importanța conectării școlii cu resursele umane din comunitate și susținerea parteneriatului cu familia pentru asigurarea unui parcurs educațional de succes fiecărui elev”, au accentuat organizatorii.