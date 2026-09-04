Sezon excelent la afine pentru maramureșeni

Dacă sezonul de ciuperci a fost, deocamdată, unul dezastruos, practic având la dispoziție doar o săptămână-două de cules și doar în anume zone atinse de ploi, culegătorii de fructe de pădure au fost mai avantajați.

Natura/muntele nu s-au supărat și pe fructele de pădure. Aflăm de la primarii zonelor de munte că cetățenii lor au făcut bani frumoși din colectarea fructelor de gen. La afine, au fost oameni care au câștigat și 300 de euro pe zi, cam timp de o lună, în zona Ruscova-Repedea-Poienile de sub Munte. Prețul mediu a fost de 15 lei/kilogram. Au fost oameni care au lăsat baltă munca ce-o făceau și au urcat în munți, la cules masiv de afine. La acest moment, cantitatea a scăzut, dar începe la fel de rodnic sezonul merișoarelor, alte fructe de pădure valoroase, la rândul lor delicatese, dar și medicinale, tot ca afinele.