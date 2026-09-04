Trotinetele electrice ar putea fi interzise în parcurile din Baia Mare prin hotărâre de Consiliu Local

O hotărâre privind reglementarea circulației trotinetelor electrice în parcurile din Baia Mare va fi înaintată Consiliului Local spre adoptare. Asta deoarece acestea pot pune în pericol siguranța copiilor care se joacă în parcuri.

”Un prieten mi-a atras atenția asupra unei probleme care merită tratată cu seriozitate. Viteza cu care circulă trotinetele electrice în Parcul Central poate pune în pericol siguranța celor mai mici. M-a întrebat dacă nu s-ar putea lua în calcul interzicerea/reglementarea circulației acestora în parc. Pornind de la această sesizare, am înaintat Comisiei de Circulație o adresă prin care am solicitat să fie analizată interzicerea circulației trotinetelor electrice în Parcul Central. Am solicitat și semnalizarea corespunzătoare a acestei interdicții la intrările în parc. După doar o săptămână, am primit răspunsul favorabil al Comisiei de Circulație. Propunerea a fost agreată, iar comisia va solicita Consiliului Local adoptarea unei hotărâri în acest sens. Mai mult, comisia a apreciat oportunitatea ca măsura să fie extinsă la toate parcurile aflate în administrarea municipiului. Parcul trebuie să rămână un loc în care copiii se pot juca, iar familiile se pot plimba în siguranță”, a spus Radu Trufan, consilier municipal băimărean.