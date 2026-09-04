”Zimbrii” joacă pentru al patrulea succes consecutiv

CSM Știința Baia Mare joacă în deplasare, în etapa 13 a Ligii de Rugby, penultima din sezonul regulat, la CS Universitatea ELBI Cluj. Meciul de pe Stadionul ”Iuliu Hațieganu” are loc astăzi, 4 septembrie, de la ora 17.00.

„După o pauză de o săptămână, băieții noștri revin pe teren pentru cea de-a treia deplasare consecutivă. Suntem neînvinși în partea secundă a campionatului și ne dorim să continuăm pe același trend ascendent, cu aceeași determinare și ambiție până la final”, au precizat reprezentanții campioanei. În runda precedentă, CSM Știința a evoluat în deplasare la Rapid, ”zimbrii” bifând victoria cu scorul de 38-33. Clujenii au obținut și ei victoria în etapa 12, în deplasare la Gura Humorului: 45-5. Echipa antrenată de Eugen Apjok are 33 de puncte și ocupă locul 3 în clasament. Este la șapte puncte în spatele grupărilor SCM USV Timișoara și Dinamo București, respectiv la cinci în fața celor de la Steaua. Celelalte două jocuri din etapa 13 sunt Steaua vs Dinamo (4 septembrie, ora 11.00, în direct pe TVR Sport) și Rapid vs Timișoara (5 septembrie, ora 11.00). În tur, pe Arena Zimbrilor, gazdele s-au impus cu 85-7 în fața universitarilor din Cluj-Napoca.