Expoziția ”Sybir – închisoarea popoarelor” s-a deschis la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței

Până la finalul acestei luni, la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, puteţi vedea expoziţia „Sybir – închisoarea popoarelor”.

„Expoziția prezintă o istorie în care se regăsește fiecare din noi sau cei dragi nouă, inclusiv părinții, buneii și familiile noastre. În limba poloneză, Sybir nu desemnează un spațiu geografic, ci un concept istoric și emoțional. El se referă la toate regiunile Imperiului Rus și ale Uniunii Sovietice unde, din secolul al XVI-lea până la mijlocul secolului al XX-lea, prizonieri de război și persoane condamnate au fost exilați, iar milioane de oameni din diverse țări și națiuni au fost deportați. Sybir nu înseamnă doar Siberia, ci și teritorii europene ale Rusiei, Asia Centrală și Orientul Îndepărtat. În secolul al XX-lea, aceste întinderi au devenit cea mai mare închisoare din lume. Sybir este astăzi un simbol al suferinței, durerii și dorului, dar și al rezistenței și luptei pentru supraviețuire”, au relatat curatorii expoziţiei. La deschiderea expoziţiei din 2 septembrie au vorbit prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, directorul Muzeului Memorial Sybir, dr. Piotr Popławski, șeful Departamentului Proiecte Culturale și Educaționale, dr. Ludmila Cojocaru, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, dr. Andrea Dobeș și dr. Gh. Mihai Bârlea, Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Muzeum Pamięci Sybiru, Ambasada Republicii Polone la Chișinău, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.