Medalii de aur pentru Andrei Cupșa la Jocurile Naționale Special Olympics de la Ploiești

Andrei Cupșa, beneficiar al Centrului de Zi ”Luchian” a obținut o nouă performanță sportivă. Acesta s-a întors de la Jocurile Naționale Special Olympics de la Ploiești cu două medalii de aur: locul I la 50 de metri liber și locul I la 50 de metri fluture.

”Pentru noi, aceste medalii sunt mai mult decât niște distincții. Sunt rezultatul unei munci susținute, al perseverenței și al unei echipe de oameni care, fiecare în felul său, a contribuit la acest drum. În spatele unei curse de câteva secunde sunt ore și ore de antrenament. Sunt zile în care Andrei merge la bazin după programul de la centru și zile în care antrenamentul începe foarte devreme, înainte de a ajunge la activitățile de aici. Sunt cantonamente, pregătire fizică, oboseală și momente în care corpul îi spune că este greu. Iar aici, la Centrul «Luchian», pregătirea lui nu se oprește la sportul practicat în bazin. Prin activitățile de kinetoterapie lucrăm la rezistență, mobilitate și pregătire fizică, adaptând exercițiile la nevoile și obiectivele lui”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

În spatele acestor rezultate se află o întreagă echipă care îl sprijină zilnic pe Andrei și care îl încurajează pentru a-și păstra motivația în zilele grele.

”În spatele acestor rezultate este și mama lui Andrei. Este omul care îl duce și îl aduce de la antrenamente, care îi este alături atunci când îi este greu, care are grijă de alimentația lui și care găsește, de fiecare dată, resursele necesare pentru ca el să poată continua. Este și antrenorul lui, Marian Slavic, omul care îl însoțește în bazin și care îl ajută să își depășească limitele. Educatoarea sa, psihologul, kinetoterapeutul și echipa Luchian îi sunt alături necondiționat. Îl încurajăm zi de zi și îi oferim sprijinul nostru deplin, atât în momentele de glorie, cât și în cele dificile. Pentru că există și astfel de zile. Zile în care Andrei spune că este obosit. Că este greu. Că ar vrea să stea acasă să se uite la un film, să asculte muzică, să se plimbe sau să petreacă timp cu prietenii. Performanța nu înseamnă că nu obosești. Înseamnă să găsești puterea de a continua, fără să uiți că, înainte de toate, ești om”, au mai punctat oficialii instituției.