Minaur începe sezonul acasă cu “U” Cluj-Napoca

12 echipe sunt angrenate la startul noii ediții a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Printre ele se numără și CS Minaur. Pe băieții noștri nu îi așteaptă însă meciuri ușoare.

Băimărenii au disputat șase meciuri de pregătire în intersezon, reușind să câștige cinci dintre acestea. Dar abia acum încep jocurile pe puncte, iar suporterii au speranțe mari.

Lotul echipei CS Minaur

Portari: Darius Makaria, 12, Cristian Sîncu, 99. Barna Buzogany

Extremă stânga: 15.Milan Kotrc, Lucas Sabou, 24. Dragoș China

Inter stânga: 6. Tudor Bo­tea, Ovidiu Ardelean, 13. Edin Klis, 44. Roberts Rancarns, 98. Adrian Florin Breban

Centru: Erik Leonard Pop, 25. Hugo Anton Forsberg, 7. Mario Racolța

Inter dreapta: Alexandru Stanciu, 29. Antonio Bordeanu

Extremă dreapta: 9. David Pavlov, David Moldovan, 23. Mamadou Diocou Lamine

Pivot: Robert Nagy, 51. Viorel Fotache, 18. Ștefan Mark Adoreanu Kraiger, 19. Kristian Turmo Lornstad

Oficiali: Nuno Miguel de Melo Farelo, Mihai Bușecan, Sebastian Albu, Răzvan Pop, Raul Nistor

Oficiali: Carmen Amariei, Liviu Jurcă, Tudor Ladanyi Endre, Alexandru Pop