Noaptea Muzeelor la Sate, un succes pentru Muzeul Judeţean de Istorie

Săptămâna trecută, muzeele sătești, casele memoriale, bisericile de lemn și colecțiile din satele României și-au deschis porțile publicului pentru o singură noapte. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a participat și în acest an la proiectul dedicat patrimoniului cultural din mediul rural din România și Republica Moldova prin obiectivele: Ansamblul Muzeal și Monumental „Dr. Vasile Lucaciu” din Șișești, Casa memorială „George Pop de Băsești” și Casa Martirilor de la Moisei.

În acest context, Casa memorială „George Pop de Băsești” a fost deschisă publicului vizitator între orele 18:00 – 23:00. „Surpriza mare pentru noi în acest an a fost faptul că printre oaspeții noștri au fost mai mulți copii de vârste diferite însoțiți de părinții lor. Mai mult decât atât, ei au fost captivați de informațiile adaptate vârstei lor oferite de gazdele primitoare. Inițiativa unui astfel de eveniment la sate, aflate la început de drum, este benefică, iar numărul crescând al beneficiarilor validează acest lucru, ceea ce pe noi ne încântă. Mulțumim tuturor celor care ne-au vizitat în această noapte specială și vă așteptăm și la următoarele ediții”, au transmis oficialii Muzeului Judeţean de Istorie.