Primul film românesc pentru copii din ultimele 4 decenii: Atlasul Universului

Din 19 septembrie, la Cinema City

Primul film românesc pentru copii realizat în ultimii aproape 40 de ani spune povestea lui Filip, un puști de 10 ani, interpretat de Matei Donciu, care pleacă din satul său la oraș să-și cumpere o pereche de pantofi sport. Primește din greșeală doi pantofi pentru același picior și decide să pornească singur în căutarea perechii potrivite. Aventura sa se petrece pe parcursul unei zile de vară și îl poartă prin labirintul orașului, total diferit de organizarea pe care o știe din satul său.

Filmul produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr, coprodus de Poli Angelova, Nikolay Todorov și Carmen Rizac, a avut un parcurs internațional care l-a purtat în numeroase festivaluri internaționale și are în palmares șapte premii importante obținute în Europa și Asia. Prezentat în avanpremieră la Cinema City în cadrul unor proiecții speciale pentru copii și părinți, desfășurate în prezența echipei, filmul „Atlasul Universului”, regizat de Paul Negoescu, a lansat un nou star de cinema: Matei Donciu.

La doar 11 ani, Matei a jucat rolul principal într-un film multipremiat pentru copii și familie, iar prestația sa a fermecat spectatori de toate vârstele, care l-au înconjurat, după proiecții, cu o mulțime de întrebări și solicitări de autografe. Apreciat drept „cel mai frumos” și „emoționant” de copiii care au povestit cu entuziasm despre scenele favorite, „Atlasul Universului” a impresionat adulții în egală măsură, amintindu-le de copilărie, de joaca afară și aventurile prin care au cunoscut și ei lumea.

„Filip este un băiat sensibil și curios, care pornește într-o călătorie neașteptată. Descoperă în această poveste curajul, prietenia și încrederea în sine. Avem în comun dragostea pentru animale și pentru sport. Dar cel mai interesant, pentru mine, a fost să descopăr un personaj atât de hotărât să obțină ce își dorește”, a declarat Matei Donciu.

„Atlasul Universului” face parte din programul educațional de la Cinema City care oferă bilete la prețuri reduse pentru grupuri școlare de luni până vineri, pentru proiecțiile care încep înainte de ora 17:00 (inclusiv luni–joi). Profesorii în­soțitori beneficiază de acces gratuit (o gratuitate la fiecare 10 bilete de elevi) și facilitează trans­miterea de materiale educaționale ce oferă posibilitatea de a integra vizionarea filmului în activitățile didactice prin fișe tematice și discuții ghidate. De asemenea, oferă asistență pentru organizarea vizitei, putându-se face rezervări în avans, pentru a planifica eficient excursia cu elevii. Mai multe detalii puteţi găsi pe site-ul: www.atlasuluniversului.ro/. „Atlasul Universului” va fi distribuit în cinematografe din 19 septembrie. Alături de Matei Donciu, din distribuția filmului fac parte: Andreea Gră­moșteanu, Marin Grigore, Andrei Mateiu, Costi Antone, Zisu Stanciu, Călin Petru, Sofia Marinescu, Matei Mărginean, Johanna Mild, Carol Alupoaei, Cristi Martin, Silvana Negruțiu, Andreea Mateiu, Kim Ciobanu, Puiu Lăscuș, Nelu Serghei și alții. „Atlasul Universului” este o producție deFilm (România), realizată în coproducție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Media (România), finanțată de Centrul Național al Cinematografiei, Guvernul României prin Oficiul de Film și Investiții Culturale, Eurimages, Bulgarian National Film Center, Magic Lab, Cinema City, Magic Shop, UniCredit, Kaufland, UP­FAR ARGOA, Televiziunea Română.