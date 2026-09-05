Primul meci acasă pentru sportivele de la Minaur

Duminică, 6 septembrie, de la ora 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Târgu Mureș, joc din cadrul etapei a doua din Liga Florilor MOL. Va fi primul joc pe teren propriu pentru fetele noastre în acest sezon. În prima etapă, Minaur a pierdut 26-28 în deplasarea de la SCM Râmnicu Vâlcea, în timp ce echipa mureșeană a fost învinsă în deplasarea de la Târgu Jiu (25-34). Jocul de duminică va fi arbitrat de Ionuț Bîrgăuan și Marcel Nicolaevici (ambii din Suceava), iar observator FRH va fi Viorel Vicea (București).

Lotul CS Minaur Baia Mare

Portari: 12. Ivana Kapitanovic (1/0), 1. Cristina Mihiș, 85. Daria Tocaciu, Sabrina Toma

Extremă stânga: 15. Denisa Romaniuc, 20. Line Homdrom Rusten (1/2), 17. Larisa Cupșa

Inter stânga: 13. Ma­ria Gomes da Costa (1/1), 24. Maria Groșan, 29. Sara Sablic (1/0), 84. Dziyana Iliyna (1/5)

Centru: 2. Andreea Maria Ianăși, 5. Mille Tveit Porsmyr (1/3). 8. Teodora Damian (1/4), 6. Cristina Hrihor

Inter dreapta: 14. Mălina Avădanei, 98. Seynabou Mbengue Rodriguez (1/4)

Extremă dreapta: 10. Jessica Quintino Ribeiro (1/5), 25. Eliza Lăcusteanu

Pivot: 93. Alba Chiara Spugnini Santome (1/2), 99. Anca Mițicuș (1/0), 52. Ionela Frista, 27. Sabryne Santos Souza

Oficiali: David Ginesta Montes, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă

Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Liana Maria Costea, Akos Gergely, Panna Peter

Etapa viitoare. Miercuri, 9 septembrie: CSM Tg. Jiu – CSM București (18.00, TVR Sport). Vineri, 11 septembrie: Ra­pid – CSM Iași. Duminică, 13 septembrie: HC Zalău – CS Minaur; CSU Știința – Slatina; CSM Tg. Mureș – Dunărea. Luni, 14 septembrie: Craiova – Corona (18.00). Joi, 17 septembrie: Gloria Bistrița – SCM Rm. Vâlcea (17.00, TVR Sport).