Proiecte din Baia Mare finalizate prin PNRR, în valoare de aproape 250 de milioane lei

Avem bilanțul unor investiții în modernizarea orașului nostru. Vorbim despre proiecte finanțate prin PNRR și finalizate, în valoare totală de 249,7 milioane de lei. Din acești bani, aproximativ 189 de milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile, iar peste 60 de milioane de lei reprezintă contribuția de la bugetul local.

Prioritatea absolută a acestei etape a fost reabilitarea și modernizarea unităților de învă­ță­mânt din oraș, oferindu-le copiilor spații sigure, moderne și eficiente energetic. Astfel, în Educație, avem acum școli și grădinițe la standarde europene. Concret s-a implementat „Ecosistem Digital de Educație și Formare în Baia Mare” (recepționat la 29 mai 2026) – valoare finală: 43.653.759,98 lei. Practic 44 de unități de învățământ preuniversitar au fost dotate cu mobilier nou, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Apoi modernizare Liceul Teoretic „Emil Racoviță” (recepționat la 7 august 2026), cu o valoare finală de 42.585.083,90 lei. Aici s-au reabilitat integrat 4 corpuri (corp principal, 2 internate, cantină) prin: termoizolație, tâmplărie nouă, sisteme de ventilare, panouri fotovoltaice cu baterii de stocare și 6 stații de încărcare EV. Municipalitatea a contribuit cu peste 11 milioane de lei pentru reabilitări interioare și dotări. Colegiul Tehnic „George Barițiu” (recepționat la 25 august 2026). Valoare finală – 17.991.145,80 lei. S-au executat finisaje interioare/exterioare, panouri fotovoltaice cu stocare, pompe de căldură, instalații electrice noi și 2 stații de încărcare EV. Colegiul Tehnic „C.D. Nenițescu” – Corp Internat și Cantină (recepționat la 24 august 2026), cu o valoare finală de 19.549.787,09 lei. A beneficiat de reabilitare termică și modernizare completă a instalațiilor la clădiri aflate anterior într-o stare avansată de degradare, plus 2 stații de încărcare EV. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” (recepționat la 3 noiembrie 2025). Valoare finală: 12.721.707,63 lei. S-a făcut reabilitare termică, sistem de încălzire/climatizare modernizat, iluminat LED, panouri fotovoltaice și acoperiș nou pentru corpul principal. Grădinița cu Program Prelungit „Mihai Eminescu” (recepționată la 25 august 2026). Valoare finală: 12.040.922,03 lei. Aici, un corp a fost demolat și reconstruit de la zero, clădirea istorică a fost modernizată, iar curtea amenajată. Aproximativ 100 de copii revin într-un spațiu modern și sigur. Grădinița cu Program Prelungit „Floare de Colț” (recepționată la 19 august 2026). Valoare finală: 3.112.988,07 lei. S-au realizat lucrări ample de reabilitare energetică și modernizare.

Investiții în transport verde și infrastructură

Legat de transport public, mobilitate și infrastructură verde s-a implementat proiectul „Modernizarea parcului auto de transport public – Etapa I (recepționat la 28 noiembrie 2025). Valoare finală: 62.952.503,17 lei (cea mai mare investiție PNRR din oraș). Apoi, flota URBIS a fost extinsă cu 11 autobuze electrice și 5 troleibuze noi, cu stații de încărcare aferente. „Coridor de Mobilitate Urbană – Malul stâng al râului Săsar (recepționat la 25 august 2026), cu o valoare finală: 11.612.961,04 lei. Pistă de biciclete de aproximativ 6 km de-a lungul Săsarului.

Apoi avem proiectul „Coridor de Mobilitate Urbană – Centrul Istoric (recepționat la 25 august 2026) cu o valoare finală de 8.264.525,67 lei. Acesta include o rețea de 5,59 km piste pentru biciclete și vehicule electrice ușoare spre Centrul Istoric.

Smart Eco – Rețea integrată de stații de încărcare EV (recepționat la 26 august 2026). Valoare finală: 6.161.730,37 lei, ce cuprinde 46 de stații noi (92 puncte de încărcare) amplasate pe principalele artere. Un alt proiect este „Sistem ITS și modernizarea stațiilor de transport public” (recepționat la 26 august 2026) cu o valoare finală – 6.153.369,75 lei. Practic 30 de stații URBIS au fost modernizate (supraveghere video, senzori, WiFi, panouri LED/e-ink) și sistem ITS pentru informare în timp real. În Sănătate și digitalizare: Guvernanță Digitală eHealth – Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” (recepționat la 28 august 2026), la o valoare finală de 2.909.791,94 lei. Practic este un sistem informatic integrat pentru digitalizarea activității clinice și administrative.