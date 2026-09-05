S-a dat startul lucrărilor la noul Centru de îngrijire paliativă din Vișeu de Sus

Primăria Vișeu de Sus anunță că s-a dat startul lucrărilor pentru viitorul Centru de Îngrijire paliativă din oraș. Acesta va veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor medical într-o perioadă dificilă a vieții lor.

„Este un proiect în care am pus multă speranță, pentru că răspunde unei nevoi reale a comunității noastre și a întregii zone. Îngrijirea paliativă înseamnă mai mult decât un serviciu medical. Înseamnă alinarea durerii și a suferinței, supraveghere medicală, îngrijire atentă și sprijin pentru pacient și pentru familia sa, atunci când boala este gravă, iar nevoia de ajutor devine tot mai mare. În asemenea momente, contează enorm să știi că există un loc aproape de casă unde poți primi îngrijirea de care ai nevoie. Contează ca familia să nu fie nevoită să caute soluții la sute de kilometri distanță și să poarte, pe lângă povara bolii și cea a drumurilor și a cheltuielilor”, au explicat cei din administrația locală. Noul centru va oferi condiții moderne pentru acordarea serviciilor de îngrijire paliativă și pentru pacienții din comunitățile învecinate. De asemenea, va completa infrastructura medicală a Spitalului Orășenesc Vi­șeu de Sus. Valoarea totală a proiectului este de 13.126.503 lei, investiția fiind finanțată din fonduri europene, buget național și contribuția autorității locale, aferentă proiectului.