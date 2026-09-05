Scade interesul turiștilor pentru Maramureș. Trendul este unul național

Românii își pierd interesul pentru țara lor, este concluzia unei analize realizate de una dintre cele mai mari agenții de turism din țară. Astfel, conform Vola.ro, structurile de cazare din Maramureș au primit 96.107 turiști români în primele șase luni ale acestui an, cu 14,6% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut, conform analizei pe baza datelor extrase din baza de date Tempo a Institutului Național de Statistică.

„Județul a coborât un loc, până pe 14 din 42 la nivel național, împins în jos de saltul Hunedoarei, care a urcat șase poziții. Vecinii de rang sunt Timișul, cu 103.723 de turiști români, și Alba, cu 89.139. Maramureșul rămâne peste mediana clasamentului, aflată la 66.863. Nopțile petrecute de turiștii români în unitățile de cazare din județ au scăzut în același ritm cu vizitatorii: 182.958, cu 14,0% sub aceeași perioadă a anului trecut. Sejurul mediu a rămas practic neschimbat, de la 1,89 la 1,90 nopți: cine mai ajunge în Maramureș stă exact cât stătea și înainte, doar că ajung mai puțini”, se arată în analiza agenției de turism.

De asemenea, Maramureșul e al doilea județ din țară, după Suceava, la numărul localităților care raportează cazări: 53.

„Municipiul Baia Mare adună 36.833 dintre cei 107.987 de turiști ai județului, români și străini la un loc, urmat de Vișeu de Sus, orașul mocăniței de pe Valea Vaserului, cu 13.639, și de Sighetu Marmației, cu 11.581. Scăderea nu este o poveste locală. La nivel național, structurile de cazare au primit 5.556.529 de turiști în prima jumătate a anului, cu 4,1% mai puțini decât anul trecut (4.364.934 români, -6,8%; 1.191.595 străini, +7,3%), iar înnoptările au scăzut cu 6,7%, potrivit INS”, mai explică sursa citată.