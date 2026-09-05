Sportivi ai CS Știința Electro Sistem Baia Mare, la Campionatul Sud-Est European

Campionatul Sud-Est European de Orientare (SEEOC 2026) are loc în aceste zile în regiunea montană Zlatibor (Serbia).

Din lotul României fac parte și patru sportivi de la CS Știința Electro Sistem Baia Mare: Antonia Man, Alexandra Ro­man, Mihai Andrei Țînțar și Alexandru Biro. Potrivit organizatorilor, peste 700 de competitori din 24 de țări s-au înregistrat pentru SEEOC 2026, care propune probe de sprint, lungă distanță, ștafetă și medie distanță.