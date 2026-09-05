Târgul cepelor la Asuaju de Sus • 5-6 septembrie

În acest weekend, 5-6 septembrie, în Asuaju de Sus va avea loc ediția a 55-a a Festivalului Interjudețean al Cântecului și Dansului Popular din Țara Codrului – „Târgul cepelor”.

Sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 19:30, pe scenă vor urca Melisa Covaci & Hide­away, dar și cursanți ai clasei de canto muzică ușoară coordonate de prof. Codruța Lupșe. Duminică, 6 septembrie, de la ora 10:30, sunt programate momente artistice susținute de formații de amatori din județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj. La ora 12:00 va avea loc deschiderea oficială. Programul artistic de duminică, de la ora 13:00, include momente folclorice susținute de: Grupul Iza, Nicolae și Nicușor Mureșan, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Ionuț Uivarosi și Grupul Codrenii, Malvina Madar Iederan și Dănțăușii Codrului din Soconzel, Crina Horincar, Ansamblul Folcloric Cunița Satu Mare, Leontina Dorca, Maria Carmen Sas. La eveniment este anunțată și prezența Retromobil Club România.