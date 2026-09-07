Acțiune de căutare încheiată cu bine în zona Crucea Roșie – Băiuț

Salvamont Maramureș a intervenit pe parcursul zilei de sâmbătă, în zona Crucea Roșie – Băiuț pentru căutarea a trei persoane rătăcite, aflate în zonă la cules de merișoare. Două dintre acestea, un adult și un copil, au rămas împreună și au solicitat ajutor prin 112, după ce au pierdut legătura cu cea de-a treia persoană, care nu avea telefon asupra sa.

„Îngrijorarea celor doi a crescut după ce au găsit în teren o haină sfâșiată și un recipient cu merișoare distrus, existând suspiciunea că prin zonă ar fi trecut un urs. Necunoașterea zonei și imposibilitatea de a lua legătura cu persoana dispărută au determinat declanșarea acțiunii de căutare. Având în vedere informațiile privind posibila prezență a unui urs în zona de căutare, alături de salvatorii montani au plecat în teren și jandarmii, participând la operațiunea de localizare a celor trei persoane”, au declarat reprezentanții Salvamont Maramureș.

Pe parcursul intervenției, salvatorii montani au menținut legătura cu adultul și copilul inclusiv prin apel video, reușind astfel să obțină informațiile necesare pentru localizarea lor. Cei doi au fost găsiți în siguranță și predați aparținătorilor.

Între timp, cea de-a treia persoană coborâse până în zona Valea Vinului, de unde a reușit să transmită familiei că este în siguranță. Informația a ajuns rapid la echipele implicate în căutare, iar persoana a fost ulterior preluată de polițiști.

Niciuna dintre cele trei persoane nu a prezentat probleme medicale. Acțiunea s-a încheiat cu bine, toate cele trei persoane fiind în siguranță.