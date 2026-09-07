Echipamente medicale donate pentru saloanele de terapie intensivă intermediară

Rotaract T.E.A.M. Baia Mare a donat noi echipamente medicale, destinate saloanelor de terapie intensivă intermediară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare.

„Prin această inițiativă, au fost achiziționate și donate echipamente medicale destinate celor două saloane de terapie intensivă intermediară pentru copii, echipamente care vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și tratament pentru micii noștri pacienți. Fiecare contribuție contează, iar fiecare gest de bine ajunge, în cele din urmă, acolo unde este cel mai important: la copii”, au transmis reprezentanții spitalului.