Greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului

INSP vine cu o serie de recomandări pentru părinți, privind noul an școlar. Printre altele, se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi.

Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar, pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să se afle la nivelul umerilor, iar cea de jos la nivelul șoldurilor.