În Băsești, dispensar uman în lucru, capelă terminată

Comuna Băsești a ajuns la 40% cu reabilitarea și extinderea dispensarului uman vechi, ce va deveni o clădire nouă, cu mai multe utilități, ne spune primarul comunei, Ioan Călăuz. Va avea cabinet, locuință medic, stomatologie și farmacie. Termenul de finalizare e în primăvară, până atunci se caută serios medic, cunoscută fiind lipsa majoră din zona Codru și din Maramureș în ce privește medicii de sate. Tot aici, func­țională deja, e la 90% o capelă făcută cu buget local și cu 5% contribuție a sătenilor.