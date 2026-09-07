În jur de 30 de unități de învățământ din Maramureș nu au autorizație sanitară de funcționare

În anul școlar 2026-2027, în județul Maramureș, vor funcționa 136 de unități de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. În continuare sunt școli care nu dețin autorizație sanitară de funcționare. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, 104 unități de învățământ de stat declară că dețin autorizație sanitară de funcționare, iar 32 de unități de învățământ nu dețin autorizație sanitară de funcționare.

„În cazul unităților fără autorizație, din răspunsurile transmise rezultă că, în principal, se află în derulare demersuri pentru obținerea acesteia, inclusiv solicitări adresate autorităților administrației publice locale, Direcției de Sănătate Publică, precum și demersuri condiționate de finalizarea unor lucrări de reabilitare sau de amenajare”, anunță oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș care au declarat că se va urmări situația acestor unități și se va solicita actualizarea stadiului demersurilor, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile competente.

Pe de altă parte, reprezentanții ISJ Maramureș au informat că la nivelul celor 151 de unități de învățământ distincte (exclusiv cluburile sportive școlare și palatul și clubul copiilor) analizate au fost declarate 585 clădiri aparținând unităților de învățământ, inclusiv structuri, săli de sport, ateliere, internate și alte clădiri cu destinație educațională. Conform datelor declarate de unități: 105 de clădiri sunt menționate ca deți­nând autorizație de securitate la incendiu; 68 clădiri sunt menționate ca neavând autorizație, deși necesită autorizare; 23 clădiri sunt menționate ca neavând autorizație, dar au aviz; 389 de clădiri sunt declarate ca neavând nevoie de autorizare.

„Pentru clădirile care necesită autorizare și nu dețin documentele necesare, unitățile de învățământ au indicat diverse demersuri realizate, inclusiv adrese către autoritățile administrației publice locale, documentații în curs de elaborare, solicitări către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și alte demersuri administrative. Menționăm că, în urma verificării centralizăririi, se constată că datele declarative referitoare la situația clădirilor necesită o verificare suplimentară, întrucât valorile aferente celor trei categorii nu se raportează în mod perfect la numărul total de clădiri declarat. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș va solicita unităților de învățământ reverificarea și actualizarea datelor, astfel încât situația finală să fie una exactă și concordantă cu evidențele existente”, au adăugat responsabilii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.