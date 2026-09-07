În Tăuții-Măgherăuș, Lacul Hoșteze prinde contur

Lucrările de amenajare a spațiului verde din zona Lacului Hoșteze continuă, iar proiectul prinde tot mai mult contur. În această etapă au fost realizate aleile pietonale și traseele dedicate alergării, acestea aflându-se în prezent în etapa de pregătire pentru finalizarea suprafețelor. Totodată, au fost pregătite și zonele destinate viitoarelor locuri de joacă.

De asemenea, a fost instalat sistemul de iluminat, prin montarea stâlpilor de iluminat, contribuind la crearea unui spațiu sigur și plăcut pentru plimbare, alergare și petrecerea timpului liber. Astfel, lucrările avansează etapizat, iar zona se transformă treptat într-un spațiu modern de recreere și relaxare pentru locuitorii orașului.