Palatul Copiilor Baia Mare și-a redeschis porțile în acest nou an școlar și vă așteaptă cu o ofertă educațională variată.
Pentru înscrierea/reînscrierea copiilor la cercurile Palatului Copiilor aveți nevoie de următoarele documente: fișă de înscriere, copie după certificatul de naștere al copilului, copie după C.I. (cartea de identitate) a unuia dintre părinți/ reprezentant legal/tutore. Înscrierile se pot face la sediul Palatului Copiilor Baia Mare din strada Culturii nr. 7A, zilnic până în data de 11 septembrie (prima etapă), în intervalul orar 11:00 – 17:00; sau online prin trimiterea documentelor (cerere completată cu toate datele solicitate + copie certificat de naștere copil + copie C.I. părinte) la adresele de e-mail ale profesorilor de la cerc (acestea se găsesc pe afișul de mai jos). Înscrierile pentru cercurile din structurile Palatului Copiilor Baia Mare – Târgu Lăpuș, Șomcuta Mare și Seini, se fac la sediile din localitățile amintite. Pentru informații suplimentare, sunați la telefon 0262 275 013.
Înscrieri la Palatul Copiilor
Palatul Copiilor Baia Mare și-a redeschis porțile în acest nou an școlar și vă așteaptă cu o ofertă educațională variată.