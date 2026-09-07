Înscrieri la Palatul Copiilor

Palatul Copiilor Baia Mare și-a redeschis porțile în acest nou an școlar și vă așteaptă cu o ofertă educațională variată.

Pentru înscrierea/re­înscrierea copiilor la cercurile Palatului Copiilor aveți nevoie de următoarele documente: fișă de înscriere, copie după certificatul de naștere al copilului, copie după C.I. (cartea de identitate) a unuia dintre părinți/ reprezentant legal/tutore. Înscrierile se pot face la sediul Palatului Copiilor Baia Mare din strada Culturii nr. 7A, zilnic până în data de 11 septembrie (prima etapă), în intervalul orar 11:00 – 17:00; sau online prin trimiterea documentelor (cerere completată cu toate datele solicitate + copie certificat de naștere copil + copie C.I. părinte) la adresele de e-mail ale profesorilor de la cerc (acestea se găsesc pe afișul de mai jos). Înscrierile pentru cercurile din structurile Palatului Copiilor Baia Mare – Târgu Lăpuș, Șomcuta Mare și Seini, se fac la sediile din localitățile amintite. Pentru informații suplimentare, sunați la telefon 0262 275 013.