Minaur Baia Mare a învins Academica Recea cu 3-1

CS Minaur Baia Mare a obținut a doua victorie consecutivă în Seria 8 a Ligii III. Băimărenii s-au impus, sâmbătă, 5 septembrie, cu 3-1 în fața celor de la Academica Recea, pe Stadionul „Viorel Mateianu”. A fost o partidă aprig disputată, în care oaspeții au pus destule probleme echipei noastre.

Raphael Stănescu a deschis scorul în minutul 34, după o pasă oferită de Buziuc, iar Minaur a intrat la pauză cu avantaj minim. După revenirea de la vestiare, gazdele și-au mărit avantajul prin Paul Mercioiu, fotbalist transferat în această vară de la Inter Sibiu. În minutul 70, Bădici a fost aproape de 3-0, însă șutul său spectaculos din marginea careului a lovit transversala. Academica Recea a relansat partida în minutul 76, când Alexandru Mărieș a înscris pentru 2-1. Minaur a ges­tionat însă bine finalul și a închis meciul în minutul 88, prin Alessio Calotă, care a stabilit scorul final, 3-1. Victoria îi aduce Minaurului șase puncte după primele două etape, cu un golaveraj de 5-2, formația băimăreană fiind la egalitate de puncte cu Lotus Băile Felix.

În etapa următoare, Minaur Baia Mare va evolua în deplasare, pe 12 septembrie, cu Crișul Sântandrei.

Academica Recea va disputa primul meci pe teren propriu din acest sezon, pe 11 septembrie, împotriva formației Unirea Dej.