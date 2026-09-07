Recomandări pentru elevi la începutul anului școlar

Siguranța școlară a elevilor, a cadrelor didactice și a angajaților unităților de învățământ constituie o prioritate și o preocupare permanentă a polițiștilor, jandarmilor și pompierilor din Maramureș. Ca în fiecare an, polițiștii, jandarmii și pompierii sunt alături de copii încă din prima zi de școală, desfășurând activități de verificare, monitorizare, patrulare sau activități preventiv-educative și de informare atât în unitățile de învățământ, cât și în zonele din apropierea acestora.

Pentru creșterea siguranței în școli și în zonele din proximitatea acestora, polițiștii, jandarmii și pompierii militari au efectuat verificări și controale specifice și au adaptat dispozitivele de men­ținere a ordinii și siguranței publice prin includerea școlilor în itinerariile de patrulare zilnice.

Totodată, pe parcursul întregului an școlar, atât polițiștii, prin intermediul biroului Siguranță Școlară, cât și jandarmii prin compartimentul de Prevenire a Faptelor Antisociale și pompierii, prin compartimentul de Prevenire vor desfășura constant campanii preventiv-educative și de informare a elevilor, a cadrelor didactice și a părinților cu privire la siguranța în mediul școlar.

Pentru a avea parte de un an școlar cât mai bun și fără incidente, oficialii instituțiilor transmit elevilor, părinților și cadrelor didactice câteva recomandări:

– traversați doar prin locurile permise și asigurați-vă de fiecare dată înainte de a trece strada;

– dacă mergeți cu bicicleta sau cu trotineta la școală, purtați echipamentul de protecție, fiți atenți la trafic și nu folosiți telefonul mobil;

– pe stradă, nu intrați în vorbă cu persoane necunoscute și, mai ales, nu acceptați nimic de la acestea;

– manifestați un comportament adecvat în relație cu colegii și cu personalul școlii și semnalați imediat orice neregulă sau încălcare a legii;

– în cazul unei situații de urgență, nu intrați în panică, încercați să vă păstrați calmul și urmați indicațiile adulților și pe cele ale pompierilor.