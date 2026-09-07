Școala din Fărcașa a devenit Liceu Tehnologic

Astăzi, 7 septembrie, începe un nou an școlar, iar acesta vine cu o veste importantă pentru comunitatea locală din Fărcașa. Începând cu 1 septembrie 2026, școala din Fărcașa are un nou statut: a devenit Liceu Tehnologic.

„Este o nouă etapă în evoluția învățământului din Fărcașa, o treaptă superioară care deschide noi oportunități pentru elevii noștri și confirmă dezvoltarea și modernizarea instituției de învățământ din comunitate. Pentru ca primul clopoțel să ne găsească pregătiți, au fost făcute toate pregătirile necesare. Sălile de clasă au fost igienizate, curtea școlii a fost spălată, spațiile anexe au fost puse la punct, iar fiecare detaliu a fost pregătit cu grijă pentru ca elevii și cadrele didactice să înceapă noul an în cele mai bune condiții. O școală nu înseamnă doar clădiri și săli de clasă. Înseamnă oameni, educație, speranță și viitor. Le dorim tuturor elevilor, profesorilor și părinților un an școlar 2026–2027 cu rezultate frumoase, cu încredere, curaj și cât mai multe reușite!”, este mesajul celor din autoritatea publică a comunei la început de an școlar. (informatii: facebook comuna farcasa maramures)