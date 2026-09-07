Școli în șantier, la început de an școlar

Într-o adresă de informare către Prefectura Maramureș, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a anunțat că 92 de unități de învățământ de stat au declarat în momentul efectuării chestionarului, că desfășoară lucrări de reparații curente și de întreținere, precum lucrări de zugrăvire, intervenții la pardoseli și grupuri sanitare, lucrări în curțile școlilor, intervenții la instalații și alte lucrări necesare pregătirii spațiilor pentru începerea anului școlar.

De asemenea, 21 de unități de învățământ de stat au declarat că, la data completării formularului, desfășoară lucrări de reabilitare, eficientizare energetică/termică, lucrări derulate prin PNRR sau alte programe de investiții. Pentru 18 dintre aceste unități s-a apreciat că termenul de finalizare nu afectează începerea anului școlar 2026-2027. În cazul a 7 unități de învățământ, răspunsurile indică faptul că lucrările pot afecta începerea anului școlar, fiind dispuse măsuri de relocare a elevilor și reorganizare a procesului educațional, inclusiv desfășurarea cursurilor în alte spații și, după caz, în două schimburi.