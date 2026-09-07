Se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma eSănătateaMea

Odată cu lansarea portalului eSănătateaMea apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea Cărții Electronice de Identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate.

„Cartea Electronică de Identitate (CEI) poate fi folosită pentru validarea serviciilor medicale, în condițiile în care aplicația furnizorului și cititorul de card permit acest lucru. Cardul național de asigurări sociale de sănătate rămâne funcțional. În perioada 01.09.2026-31.12.2027, cele două documente pot funcționa în paralel, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice”, a explicat conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Instituția a publicat specificațiile necesare pentru aplicațiile informatice și pentru folosirea Cărții Electronice de Identitate alături de cardul național de sănătate. Furnizorii trebuie să verifice, împreună cu producătorii aplicațiilor pe care le folosesc, compatibilitatea programelor și a cititoarelor de carduri.

De asemenea, oficialii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș sprijină în această perioadă înrolarea furnizorilor de servicii medicale.

„În această etapă, înrolarea furnizorilor este voluntară. Ea este însă necesară pentru ca aceștia să poată fi identificați de pacienți în portal și să ofere programări prin eSănătateaMea. Cu cât mai mulți furnizori se înrolează, cu atât mai multe opțiuni vor fi disponibile pacienților în portal. Furnizorii de servicii medicale din județul Maramureș sunt încurajați să parcurgă etapa de înrolare și să urmărească informațiile transmise de CAS Maramureș privind procedura și suportul necesar”, au punctat responsabilii instituției.

Cum se înrolează pacientul

Sunt prevăzute două modalități: Prin ROeID – Pacientul își validează identitatea digitală prin aplicația ROeID și, după validare, se poate autentifica în portal.

Cu sprijinul unui furnizor medical înrolat – Pacientul se prezintă la un furnizor aflat în relație contractuală cu casa de asigurări și înrolat în eSănătateaMea. După verificarea identității, pacientul primește prin e-mail legătura necesară pentru configurarea contului.

Înrolarea se face o singură dată. Ulterior, pacientul își poate accesa contul prin datele proprii de autentificare sau prin ROeID. CAS Maramureș recomandă pacienților să-și instaleze din timp aplicația ROeID dacă doresc să folosească această modalitate de acces la eSănătateaMea.