Sighetu Marmației a obținut o victorie spectaculoasă în fața celor de la Crișul Sântandrei

Stadionul Municipal Solovan din Sighetu Marmației a fost, sâmbătă, 5 septembrie, gazda meciului contând pentru etapa a 2-a din Seria 8 Liga III la fotbal, disputat între CSM Sighetu Marmației și Crișul Sântandrei. Gazdele au câștigat spectaculos partida, cu 4-2 (1-1).

La al doilea meci pe teren propriu din acest sezon, început cu o înfrângere la limită în fața celor de la Minaur Baia Mare (1-2), sighetenii s-au confruntat din nou cu o adversară din vârful clasamentului, Crișul Sântandrei. Bihorenii au venit în Maramureș cu optimism după ce au debutat cu o victorie la scor în fața fostei revelații a sezonului precedent, Unirea Tășnad (3-0). Sighetenii au deschis scorul în min. 32 prin mijlocașul central Ionuț Popescu (venit în vară de la echipa de ligă secundă SC Popești Leordeni), însă bucuria a fost de scurtă durată, în min. 43 Crișul reușind egalarea, iar la cabine s-a intrat în aceeași situație ca și la începutul partidei: la egalitate. În repriza secundă, gazdele s-au desprins chiar de la început, Chika Odoh marchând în min. 53 și readucând CSM-ul în avantaj: 2-1. Când meciul se îndrepta spre final s-a declanșat nebunia. În min. 83, oaspeții egalează, dar sighetenii nu depun armele și revin în avantaj în min. 86 prin Davide Popșa, iar în ultimul minut de joc chiar își majorează avantajul la 4-2, prin reușita lui Răzvan Mărieș.

CSM Sighet – Crișul Sântandrei: 4-2 (1-1), au marcat Ionuț Popescu (min. 32), Chika Odoh (min. 53), Davide Popșa (min. 86), Răzvan Mărieș (min. 90) / (min. 43), (min. 83).

În etapa următoare, sighetenii joacă în deplasare, în 11 septembrie, cu echipa maramureșeanului Vasile Miriuță, Sănătatea Cluj.