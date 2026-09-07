Structura medicală a Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare a fost actualizată

Ministerul Sănătății a avizat actualizarea structurii medicale a Spitalului Clinic Județean de Urgență Baia Mare. Astfel, pentru Secția Neurologie a fost aprobat un număr de 55 de paturi, din care opt destinate Unității de Accidente Vasculare Cerebrale Acute, fiind aprobată și Secția Chirurgie Generală cu 83 de paturi, Secția Urologie cu 44 de paturi și Compartimentul Nefrologie cu 13 paturi.

Totodată, Laboratorul de Endoscopie Digestivă va purta denumirea de Laborator de Endoscopie Digestivă Diagnostică și Terapeutică, iar Centrul de Sănătate Mintală și pentru prevenirea adicțiilor la copii va deveni Centrul de Sănătate Mintală pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor pentru Copii. Modificările structurii medicale vor intra în vigoare în conformitate cu procedurile legale, odată cu eliberarea autorizației sanitare de funcționare de către Direcția de Sănătate Publică Maramureș.

De asemenea, Consiliul Județean Maramureș și conducerea spitalului lucrează la cel mai amplu proiect de dezvoltare a infrastructurii medicale din județ: extinderea Spitalului Județean, investiție estimată la aproximativ 90–100 de milioane de euro. Proiectul urmărește crearea unor spații medicale moderne, adaptate nevoilor actuale, cu circuite funcționale, saloane și dotări la standarde europene.