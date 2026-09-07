Suntem, practic, spectatori la propriile destine, cu așa conducători

Ne-am jurat în bărbi să nu cădem pradă conspirațiilor. Nu și nu! Doar că vine Viața și te mai trage de barba în care te-ai jurat. E democrație, capitalism, nu mai vine Comunismul, nu mai vine totalitarismul, fără dictatori. 45 de ani de întuneric, în umbra Marelui Urs ne-a ajuns. Nu de alta, dar mai aveam câteva secole în umbra Austro-Ungară, alte secole în umbra Înaltei Porți. Poate nu ne-a făcut bine nici la umbra Sfântului Scaun, rămâne de discutat.

Și brusc, ne năpădesc știri care mai de care mai șocante. Avem un securist care e nemișcat de decenii în funcție, ba pensionat și revenit fix pe post și nici nu are de gând să-l miște nimeni. Președintele a ratat momentul când ne mai putea face un semn discret, să ceară ajutor, că e capturat, a devenit probabil cel mai urât om din țară, poate după unul ce rânjește și se scălâmbă la fiecare frază, asta a înțeles el din cursurile de comunicare și de semiotică. Vin politicieni cu un amestec de prostie cu rea-credință și spun că nu-i bai c-am pierdut milioane de euro europeni, că „PNRR ne distrugea țara”. Da, chiar așa, după cum urmează: 1500 km cale ferată modernizată, autostrada Moldovei, 7 spitale noi, 1200 de ambulanțe, 885 case pentru tineri marginalizați, 90 km rețele de apă și canalizare, 20.000 de hectare de împăduriri, încă 1000 MW energie regenerabilă, laboratoare moderne și tehnologie în 4000 de școli, 110 creșe etc. Nu poți să fii atât de nemernic, n-ai cum. Între timp, o firmă din China adusă de Victor Viorel, ce era abonată și la reactoare și autostrăzi, nu e în stare să termine 8 kilometri din autostrada București.

Dar haideți să nu vedem doar sulița din ochiul nostru, ci și paiul din al celorlalți. Președintele turc vrea să adere la un bloc cu China și Rusia, deși e în NATO și OCS. Efectiv nu-l interesează, oricum a mai făcut un miniNATO cu Pakistanul și cu Emiratele. Practic, spune lumii întregi că sunt proști cei ce-l iau în seamă, el oricum face ce vrea, cu cine vrea. Putin amenință, Parlamentul rus cere bomba nucleară pe Ucraina, în timp ce șeful băncii lor naționale spune că economia îngheață și companiile se sting. Nu degeaba, Putin se întreba, la o adunare publică, ce se vor face fără război? După? Dar hai să vedem ce mai face Polițistul Planetei. Cu ochii hrăpăreți pe petrolul și bunurile altora, SUA ratează acasă la greu. După scena cu salata infestată, ce a trimis zeci de mii de oameni la spital sau doar la toaletă… se recheamă orez alb cu aromă de iasomie din 13 state americane, e infestat. Așa e când trimiți acasă jumătate din medicii de la CDC. Ba stați că e mai rău…ministrul Sănătății Robert Kennedy a cerut, mai ieri, ca CDC să scoată din statisticile oficiale epidemia de pojar din Pennsylvania, că nu-i dă lui bine la CV. Bine, șeful lui are ocupații mult mai nobile: în ciuda legii clare ce zice că e interzis să faci monedă cu chipul unui președinte în timpul vieții, el a făcut. Moneda de 1 dolar. Pe care o vinde acum la pachete promoționale, 25 de monede cu 61 de dolari sau 100 de monede cu 154 de dolari. Noaptea minții, omul ăsta practic țepuiește America… Iar de credeți că doar ei, uite… în Ucraina, membrii celor două servicii secrete speciale s-au împușcat între ei, pe stradă, ca mafioții. Nu, nu din greșeală. În Kiev. Pe stradă. În Israel s-au suspendat cursurile la TOATE școlile creștine, după ce ministerul a interzis predarea pentru 70 de profesori, din senin. Creștine școli, nu musulmane, recitiți, da?

Încheiem, după datină, cu un citat. Atipic. „A fost o criză politiCĂ CARE ne-a depășit previziunile”. Nicușor Dan, președinte.