Un nou apel public pentru protejarea bisericilor de lemn și restaurarea bisericii din Posta

La aproape două luni după incendiul care a distrus acoperișul, bolta și turnul Bisericii de lemn „Sfântul Ilie” din Posta, Asociația R.O.S.T. – Reabilitarea Organică a Satului Tradițional – prezintă situația demersurilor realizate și între­bările care așteaptă în continuare răspuns.

Demersul are două componente: mă­surile de pre­venire a incendiilor la bisericile de lemn din Maramureș și inter­vențiile necesare pentru protejarea și restaurarea bisericii din Posta.

Laura Zaharia, președinte Asociația R.O.S.T. – Reabilitarea Organică a Satului Tradițional, a punctat faptul că a fost constituit un grup de lucru, iar în perioada 21 iulie–11 august au fost verificate în teren biserici de lemn clasate ca monumente istorice. Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș și celelalte instituții implicate au desfășurat aceste evaluări într-un interval scurt, iar Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului a anunțat, după incendiu, adoptarea unor măsuri pentru protejarea bisericilor de lemn.

Pentru ca această acțiune să conducă la rezultate concrete, Asociația R.O.S.T. – Reabilitarea Organică a Satului Tradițional – a solicitat comunicarea publică a listei bisericilor evaluate, a principalelor deficiențe constatate, a măsurilor și termenelor stabilite pentru remediere, precum și a calendarului verificărilor ulterioare. De asemenea, a solicitat Episcopiei să comunice ce măsuri au fost realizate și în ce mod poate sprijini etapele care urmează.

În cazul bisericii din Posta, au fost obținute documentele necesare autorizării lucrărilor de primă urgență și au fost elaborate documentațiile tehnice pentru: șopronul destinat depozitării controlate a materialului lemnos recuperat din ruină; structura provizorie de protecție a corpului păstrat al bisericii.

Totodată, au fost depuse la Institutul Național al Patrimoniului, în cadrul programului Timbrul Monumentelor Istorice, două cereri de finanțare: una pentru elaborarea documentației de proiectare necesare restaurării și reconstituirii bisericii, iar cealaltă pentru executarea lucrărilor de primă urgență. Rezultatele evaluării acestor cereri sunt așteptate în această perioadă. Cele două dosare de finanțare au fost pregătite cu sprijinul de specialitate acordat de Bogdănel Gavra.

În paralel, Asociația R.O.S.T. – Reabilitarea Organică a Satului Tradițional – a adaptat și pregătit trei materiale informative referitoare la instalațiile electrice, instalațiile de protecție împotriva trăsnetului și utilizarea focului deschis la bisericile de lemn. Materialele au fost transmise instituțiilor și episcopiilor, în vederea analizării și utilizării lor în activitățile de prevenire.

„Considerăm că verificările desfășurate în județ reprezintă un pas important. Etapa următoare trebuie să fie comunicarea concluziilor și transformarea acestora în măsuri concrete, asumate, finanțate și urmărite în timp. În acest context, rugăm Consiliul Județean Maramureș și Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului să ne comunice dacă au în vedere: acordarea unui sprijin logistic sau financiar pentru executarea șopronului și a structurii provizorii de protecție; susținerea viitoarelor lucrări de restaurare și reconstituire, inclusiv prin contribuții proprii, cofinanțarea programelor care vor putea fi accesate sau acoperirea unor cheltuieli neeligibile. materiale informative pentru prevenirea incendiilor”, a adăugat arhitecta Laura Zaharia.