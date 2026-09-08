Anul școlar a debutat cu noi provocări pentru elevi și profesori

Noul an școlar a debutat cu emoții pentru elevi și profesori. Vor fi și noutăți din această toamnă. La clasa a IX-a vor fi noi planuri-cadru și se schimbă și manualele școlare după care vor învăța elevii. Planurile-cadru cuprind disciplinele obligatorii și opționale din fiecare clasă și numărul minim și maxim de ore aferente acestora.

Pe de altă parte, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare devine școală-pilot pentru clasa a XII-a, astfel că în modulele 4 și 5, elevii vor învăța în format fizic doar la materiile de bacalaureat. În rest, procesul de învățare și evaluare va fi online.

Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare – Școală-pilot pentru clasa a XII-a

„Începem anul școlar cu circa 1.060 de elevi. La clasa a IX-a avem planuri cadru noi, avem programe noi și asta este o provocare pentru noi. O noutate pentru clasa a XII-a este că suntem școală-pilot. Asta înseamnă că elevii din clasa a XII-a vor veni la cursuri fizic mai puțin. Din modulul 4 și 5 vor veni 3 zile pe săptămână, la școală la materiile de bacalaureat, iar în celelalte 2 zile vor sta acasă ca să învețe. La materiile care nu sunt de bacalaureat li se va face evaluare pe platforma class-room. Noi sperăm că asta o să îi ajute la învățat, la pregătirea pentru facultate. În ultima vreme, cele mai multe facultăți dau examene de admitere care nu întotdeauna cuprind doar materia din liceu și atunci au nevoie de timp pentru a se pregăti. Proiectul acesta chiar ne ajută să îi susținem și mai mult în pregătirile lor pentru viitor”, a declarat directorul Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, Simona Sălăjan.

Gânduri de bine și emoții, la început de an școlar

Festivitățile de început de an școlar au debutat la unele unități de învățământ cu rugăciuni, cu discursuri, dar și cu multă socializare în rândul elevilor. Învățăceii nu au fost prea atenți la ce s-a spus la debutul noului an școlar, elevii erau mai dornici să își îm­păr­tășească impresiile din vacanță, așa că pe parcursul festivităților, copiii au fost greu de strunit pentru a face liniște. La Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, s-a început cu încredere că va fi un an mai bun. Aici bucuria a fost împletită cu tris­tețea pentru că trei „șincaiști” au plecat prea devreme dintre noi. De altfel, una dintre profesoare, Adriana Meșter, a ales să poarte la festivitate un tricou pe care era imprimat chipul unui fost elev care și-a pierdut viața în vacanță într-un accident. De asemenea, elevii de la clasa unde este dirigintă s-au îmbrăcat în negru.

„Începem cu încredere că vom face treabă bună. A fost un an școlar cu rezultate bune, dar și cu drame care sperăm că ne vor întări sufletește. Am pierdut 3 elevi în accidente. A murit fostul director al colegiului. Sperăm că prin mobilizare ne vom păstra poziția primă în județ. Avem în jur de 1.030 de elevi”, a precizat prof. Gavril Ardusătan, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare.

Ca de obicei, elevii s-au întrecut în a cumpăra buchete de flori în special pentru învățători și diriginți. La Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Baia Mare, aproape 70 de copii sunt în clasele pregătitoare. Emoții mari au fost și la grădinițe, aici copiii au fost duși direct în grupă. Și s-a mai schimbat ceva, la liceu. Acum, elevii au renunțat să mai vină cu mașina părinților, vin cu trotineta electrică.

„Eu voi începe clasa a V-a. O să am colegi noi. Eu vin de la Școala «Lucian Blaga». Vin prima dată la Colegiul Vasile Lucaciu. E frumos. Sper să am note bune”, a mărturisit Sofia Achim.

Sofia Suciu va învăța în clasa a IX-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare și spune că e „emoționată de cum va decurge totul. Și sunt curioasă. Da, eram nerăbdătoare să ajung la liceu. Voi fi la biologie- chimie”. Maria Herțeg va învăța în aceeași clasă a IX-a. Ea măr­turisește că „am venit să desco­perim cât mai multe, suntem dornice de un nou început”.

Tudor B. a intrat în clasa a IX-a, la matematică-informatică, intensiv limba germană și recunoaște că „vreau să îmi fac mulți prieteni și să învăț cât mai multe pentru a continua parcursul educațional. E primul an în care vin la Colegiul Național Vasile Lucaciu”, iar Radu Achim care va învăța la matematică-informatică (web design) spune că „vreau să încep clasa a IX-a cu note bune. Sper să ne și distrăm, să profităm de acești ani frumoși pe care o să îi avem la liceu”.

Pentru Mara Hârța va fi ultimul an de liceu. „Sunt în clasa a XII-a G și parcă ieri am venit la liceu. Nu-mi vine să cred că e ultima prima zi de școală și nu o să mai vin la liceu. Sunt puțin emoționată. Au fost ani frumoși și chiar îmi pare rău că se termină. A fost o experiență deosebită”.

„Părinții trebuie să aibă răbdare cu actuala generație”

Și părinții au emoții la început de an școlar. „Părinții trebuie să aibă răbdare cu actuala generație. E o generație atât de isteață, dar cu altă viziune, cu alte principii, sigur cele morale trebuie să primeze fără discuție, dar noi, ca părinți, trebuie să îi sprijinim. Acesta e meritul nostru. Nu vor putea trăi ca acum 30 de ani când am fost noi în liceu. Putem să-i îndrumăm, să nu uite ce au învățat acasă. Având în vedere că sunt o generație care tot timpul e în schimbare, cu sistemul de învățământ, cu manualele, cu modul în care se fac orele, cu modul în care se predă și trebuie să se adapteze, la fel și noi”, a spus Gherda-Simona Tămășan, mama unui copil din clasa a XII-a, președintele comitetului de părinți din clasa a XII-a C care îm­păr­tă­șește regretul că băiatul ei va părăsi această școală unde totul a fost minunat.

„În timp ce vă pregătiți să cuceriți lumea, aveți grijă să nu vă pierdeți sufletul”

Peste toate aceste gânduri de început, peste toate încurajările primează și îndemnul pe care elevii l-au primit la început de an școlar din partea Preasfințitului Părinte Iustin, episcopul ortodox al Maramureșului și Sătmarului. „În timp ce vă pregătiți să cuceriți lumea, aveți grijă să nu vă pierdeți sufletul. Nu orice lucru care poate fi făcut trebuie și făcut. Nu orice lucru care este la modă este și adevărat. Nu orice succes este o biruință. Nu orice libertate înseamnă și eliberare. Adevărata libertate începe atunci când omul are puterea de a spune Nu, lucrului care îl degradează și Da lucrului care îl înalță. Nu îngăduiți nimănui să vă convingă că pentru a fi modern trebuie să vă fie rușine de credință, de familie, de satul sau orașul de unde veniți, de limba română, de istoria, de credința și rădăcinile voastre. Omul fără rădăcini poate fi purtat de orice vânt”.