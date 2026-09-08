Autoritățile maramureșene caută o soluție pentru fluidizarea traficului din Recea

Șoferii maramureșeni se confruntă zilnic, la orele de vârf cu aglomerație în traficul rutier din Recea. Drumul de aici este îngust, sunt doar două benzi, accesul este dificil către zona sportivă, se înregistrează blocaje în zona Romanița și, din păcate, accidente grave. Numai în acest an au fost trei accidente mortale.

Autoritățile maramureșene au lucrat împreună cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj la o soluție pentru întregul tronson dintre Pasajul Clubul Văcarilor și ieșirea din Recea. Prima etapă prevede lărgirea la patru benzi a drumului dintre Pasajul Clubul Văcarilor și intrarea în Recea. Consiliul Județean Maramureș își asumă pregătirea documentațiilor tehnice, proiectarea și exproprierile necesare. A doua etapă vizează construirea unui sens giratoriu mare la intrarea în Recea, cu aproximativ 40 de metri diametru și două benzi de acces, după modelul celui realizat la Pasajul Clubul Văcarilor. Acesta va permite un acces mai sigur și mai ușor către terenul de sport, sala de sport și bazinul de înot.

„Prin centrul localității Recea nu avem spațiu pentru patru benzi, deoarece casele sunt prea aproape de drum, dar putem avea trei. Soluția gândită împreună cu specialiștii este una folosită foarte rar în România: banda din mijloc va funcționa alternativ, în funcție de fluxul de trafic. Dimineața vor fi două benzi către Baia Mare și una către Recea. După-amiaza, configurația se va schimba: două benzi către Recea și una către Baia Mare. Prin această soluție estimăm că putem crește capacitatea de trafic cu aproximativ 50%. Sistemul va fi coordonat printr-un centru de comandă, cu afișaje deasupra benzilor, semnalizare clară și avertizări amplasate pe traseu, astfel încât șoferii să știe permanent ce bandă pot folosi. Cele trei benzi vor continua până în zona viitoarei intersecții dintre Centura Metropolitană Baia Mare și E58 Baia Mare–Dej, unde este prevăzut și un pasaj”, a explicat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea. Dacă soluția funcționează, poate deveni un model și pentru alte zone aglomerate din județ, inclusiv pentru Tăuții-Măgherăuș.