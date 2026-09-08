Conductă de gaz, ruptă de un buldozer în Baia Sprie

Incident care se putea încheia tragic în Baia Sprie, luni, 7 septembrie, unde un buldozer a acroșat o casă și a rupt o conductă de alimentare cu gaze naturale. Pentru a preveni orice pericol, pompierii băimăreni au intervenit și au stabilit un perimetru de siguranță.

La fața locului au ajuns o autospecială de stingere, echipajul CBRN și un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Baia Mare. Circulația rutieră a fost închisă temporar, iar zona de siguranță a fost stabilită pe o rază de 100 de metri.

Echipele operatorului de energie au întrerupt alimentarea cu energie electrică, iar reprezentanții companiei de gaze au oprit alimentarea și au remediat conducta avariată.

Proprietara locuinței a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Femeia nu a avut nevoie de transport la spital.