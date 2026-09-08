De ce nu avem noi, românii, alură de învingători?

Vă mai amintiți meciurile în care echipa noastră națională, indiferent în ce sport, eșuează la final lamentabil și nu-și mai poate reveni, miraculos, cum o fac alde Argentina sau Germania sau cine știe cine-altcineva? Și dăm din mână și oftăm și zicem…deh, asta e, n-avem stofă de învingători? Știm că e real și știm că se aplică tuturor domeniilor de activitate, nu doar sportului. De aceea zeificăm pe câte un Popovici sau Halep sau un canotor cu pagaia ruptă…pentru că au ceva ce noi, ca popor, nu avem. Determinarea.

Nu ne-a ajutat nici istoria. Prinși între imperii, întotdeauna sub amenințarea paloșului, am stat ghiocei și am fugit în munți. Am otrăvit propriile fântâni, am ars grânele, nu? Ei, această mentalitate… încă se vede. Acum n-o mai facem la propriu. Nu mai fugim în munți. Ci în Occident, la mai bine, dar da, și la muncă. De unde și frustrările și nevoia de a face ordine acasă. Nu mai ardem grânele, dar am vrea totuși să moară capra vecinului, sau mai bine să moară vecinul să ne dea capra nouă. Deh, nu avem toți șansa unei Mătuși Tamara, să apară moșteniri din senin, din Americi. Și din toate acestea, plus alte cele, plus sechele istorice și carențe de educație/cultură, se naște alura de… îi zicem elegant și politically correct, de Neînvingători? „Cum a vrea Domnu’?”

Hai să privim puțin în vecini. Polonia își va folosi apa menajeră pentru a-și răci reactoarele. Da, apa epurată din canalizare, ce se duce pe Apa Sâmbetei. Ungaria s-a pus și a săpat canale și și-a tras apă spre reactor. Noi ne lamentăm, dracu’ s-o ia de presă panicardă, că se închide și reactorul 2 și-om sta în beznă ca pe vremea Împușcatului. Grecia a legiferat și se apucă de „mineritul canalizărilor”, adică exact ca Polonia, refolosește apa uzată, dar pentru irigații. Cine a zis că nu e bună? Mai departe. În loc să se lamenteze, cinci țări europene gândesc un pact de îndepărtare a migranților ce nu fac nimic, nu se integrează, ba invită și alte țări. Civilizat, cu legi, cu reguli. Muncești – stai. Contribui – beneficiezi. Ești delincvent, OK, poți fi asta la tine acasă. Ca să nu te trezești ca Germania, cu doi cetățeni bulgari ce lansau dispozitive incendiare spre companii de apărare, cu ruble-n buzunare. Deși uite, FBI a lăudat România, Ungaria și Bulgaria că au izbit fatal o rețea rusească de hacking ce acționa de aici.

Dar e doar o picătură de elixir într-o mare de must de grajd, din păcate. La noi turismul e în picaj, inclusiv în Maramureșul cel de legendă și de lemn și cu tichie de mărgăritar, în timp ce alții se plâng de fenomenul de Overtourism, nu mai încap în propriile sate de turiștii ce-și fac selfie-uri în sate elvețiene, pe insule grecești, la piramide etc. Noi n-avem vreme nici bani să ne promovăm turismul, ofertele. Banii îi dăm partidelor care îi dau televiziunilor care îi spală de păcate sau dimpotrivă, aruncă cu noroi orășenesc, dacă prindeți ideea, mirosul… în ceilalți politicieni care nu cotizează. Pe/din banii noștri. Ăia ce nu ajung la autostrăzi, la rețele de apă, la canalizări cu care să udăm culturile, ca să nu ieșim în câmp cu paparude și cu popi… Cât despre elite, de ei ne e mai rușine ca de toți. Un președinte de care râde o țară a devenit mai nou „Sfântul făcător de nimic”. Elite cu doctorate falsificate și copiate, despre care Vladimir Tismăneanu spune că „doctoratul e tichia de mărgăritar a veleitarului complexat”, cu erata că nu se referă la doctoratele reale, la cei care au ceva de spus/scris/cercetat… Uite de aceea nu avem alură de învingători. Pentru că nici elitele n-au învins, ci au înfrânt… de regulă propriul popor.