DGASPC Maramureș are nevoie de 80 Asistenți Personali Profesioniști

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș recrutează 80 de persoane care doresc să devină Asistenți Personali Profesioniști (APP).

Proiectul este implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu 23 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului, și este finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

„APP este persoana care oferă sprijin, îngrijire și protecție unei persoane adulte cu dizabilități, contribuind la dezvoltarea autonomiei acesteia și la participarea sa activă în comunitate. Participarea în proiect oferă: formare profesională gratuită și atestare ca Asistent Personal Profesionist; angajare cu contract individual de muncă și salarizare, conform legislației în vigoare; oportunitatea de a desfășura o activitate cu impact real în viața unei persoane cu dizabilități; posibilitatea de a contribui la dezinstituționalizare și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități”, au precizat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Persoanele interesate se pot înscrie dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de proiect și de legislația în vigoare. Printre acestea se numără:

• ai minimum 18 ani și cetățenie română;

• ai domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul;

• ai absolvit cel puțin 8 clase;

• îndeplinești condițiile referitoare la vârsta standard de pensionare;

• ai capacitate deplină de exercițiu;

• nu ai antecedente penale și nu figurezi în Registrul național automatizat privind persoanele care au comis anumite infracțiuni;

• ești apt(ă) din punct de vedere medical pentru desfășurarea activității;

• ai abilități de comunicare, empatie și relaționare;

• ești disponibil(ă) să te adaptezi nevoilor persoanei cu dizabilități și să îi respecți intimitatea și dreptul la viață independentă;

• îți asumi participarea la etapele proiectului – formare, atestare, potrivire și angajare pentru o perioadă de minimum 18 luni;

• ești disponibil(ă) pentru acordarea îngrijirii la domiciliul/reședința persoanei cu dizabilități, la domiciliul tău sau într-o altă locuință din comunitate, în condițiile legii.

„În cazul în care persoana cu dizabilități optează pentru îngrijire la domiciliul APP, acesta trebuie să dispună de o cameră care poate fi pusă exclusiv la dispoziția beneficiarului și să îndeplinească toate condițiile legale aplicabile. Activitatea de Asistent Personal Profesionist presupune responsabilitate, dar și oportunitatea de a contribui direct la construirea unei comunități în care persoanele cu dizabilități au acces la sprijin, autonomie și o viață cât mai independentă”, au mai punctat oficialii instituției.

Pe perioada desfășurării activității, APP beneficiază de drepturile salariale și sporurile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv cele aferente condițiilor specifice de muncă și îngrijirii persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat.

Detalii suplimentare pot fi obținute accesând linkul https://bit.ly/ReteauaApp sau la sediul DGASPC Maramureș – Serviciul Management de caz Adulți, Monitorizarea Serviciilor Sociale și Acordare Prestații Sociale, str. Victor Babeș, nr. 54, cam. 5, Baia Mare.