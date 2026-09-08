În Sighetu Marmației • Cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii educaționale

Primăria Sighetu Marmației a investit peste 17 milioane de lei în rețeaua educațională. Această investiție a conectat practic școala la viitor, transformând modul în care copiii municipiului vor învăța de acum înainte.

„Anul acesta, comunitatea noastră a pășit în noul an școlar cu o realizare istorică pentru învățământul sighetean. Am reușit, printr-un efort administrativ intens și cu ajutorul fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să finalizăm cel mai amplu proiect de modernizare a infrastructurii educaționale din Sighetu Marmației. Prin proiectul «Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitare», în valoare de peste 17 milioane de lei, am transformat modul în care copiii noștri învață. Astăzi, școala sigheteană este conectată la viitor: aproape 300 de săli de clasă și grupe de grădiniță au fost complet digitalizate, fiind dotate cu ecrane interactive, laptopuri și tehnologii de ultimă generație. Peste 300 de clase își primesc elevii cu mobilier complet nou, ergonomic și materiale didactice moderne. Avem 12 laboratoare noi de informatică, am modernizat complet 16 laboratoare de fizică, chimie, biologie și cabinete multidisciplinare, oferindu-le tinerilor noștri spații de experimentare demne de secolul XXI”, a spus Vasile Moldovan, primarul din Sighetu Marmației.