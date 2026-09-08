În Tăuții-Măgherăuș, curtea grădiniței, modernizată nonconformist

Lucrările de modernizare de la Grădinița din Tăuții-Măgherăuș nu s-au oprit la renovarea și modernizarea fațadei clădirii. Schimbarea a avut loc și în spațiul în care copiii își petrec timpul afară. Și acesta arată cu totul altfel decât te-ai aștepta. În sensul bun, evident.

„De aceea, locul de joacă aferent grădiniței este, la rândul său, modernizat complet. Echipamentele vechi, uzate și depășite au fost desființate și casate, iar în locul lor au fost montate echipamente de joacă moderne, atractive și adaptate nevoilor copiilor: structuri de joacă, leagăn , elemente de stimulare senzorială și panouri interactive. Diferența dintre vechiul loc de joacă și ceea ce am construit acum este una evidentă. De la echipamentele vechi și uzate, am trecut la un spațiu mai modern, mai atractiv și mai potrivit pentru joacă și dezvoltarea celor mici. Pentru noi, o grădiniță modernă înseamnă mai mult decât o clădire cu o fațadă frumoasă. Înseamnă condiții mai bune pentru copii, spații sigure și un mediu în care aceștia să vină cu drag în fiecare zi”, au spus cei din autoritatea publică a orașului.