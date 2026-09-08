Lucrări de întreținere și reparații pe DN 1C, între Baia Mare și Valea Chioarului

Secția de Producție din cadrul DRDP Cluj, împreună cu Secția de Drumuri Naționale Baia Mare, desfășoară începând de ieri, lucrări de întreținere și reparații pe DN1C, pe tronsonul Baia Mare – Valea Chioarului.

Lucrările se vor desfășura exclusiv pe timpul nopții și vor continua până la finalizarea intervențiilor planificate, cu scopul de a limita, pe cât posibil, impactul asupra traficului rutier. Pe durata executării lucrărilor, circulația rutieră va fi dirijată prin intermediul semafoarelor, precum și manual, cu ajutorul paletelor de semnalizare, acolo unde situația din teren o va impune. Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență în zona lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului, precum și toate regulile de circulație aplicabile.