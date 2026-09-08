Prima cișmea „duală”, instalată pentru oameni și patrupede, în Baia Mare

Fapt inedit în Baia Mare. S-a instalat prima cișmea destinată atât oamenilor, cât și animalelor de companie. Soluția va fi implementată de acum înainte și în alte zone din oraș.

„Am montat prima cișmea de acest fel din oraș. Ea va deservi atât cetățenii orașului, cât și prietenii noștri patrupezi. Deși nu era cuprinsă în proiectul inițial, am introdus ulterior și amplasarea acestui punct de hidratare destinat atât oamenilor, cât și animalelor. Într-o perioadă în care episoadele caniculare sunt tot mai dese și mai lungi, este necesar să avem, în zonele publice intens circulate, astfel de puncte de hidratare. De acum înainte, vom include în toate proiectele mari din oraș astfel de soluții. Îmi doresc să devenim un oraș cu o rețea de puncte de hidratare «duale», atât pentru oameni, cât și pentru patrupede”, a spus Pap Zsolt Istvan, viceprimar al orașului. Noua cișmea este amplasată pe platoul București, aflat în reabilitare.